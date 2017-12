Linkin Park, Foo Fighters, Imagine Dragons... Les 20 meilleures chansons rock de 2017 selon la rédac'

Qui dit mois de décembre dit forcément bilan de l’année écoulée. A la rédac de VirginRadio.fr, on a évidemment envie de vous parler musique et de partager avec vous nos plus beaux coups de cœur musicaux de 2017. Parce que des coups de cœur, il y en eu beaucoup ! Du côté de la pop d'abord, Kesha, Ed Sheeran et Lorde nous ont fait danser toute l'année avec leurs tubes imparables. Puis dans un registre un peu plus rock, 2017 a été marqué par le retour de groupes mythiques comme Depeche Mode et U2 mais aussi les excellents albums de Paramore et Beth Ditto. Avouons-le, l’année a été si riche en nouveautés qu’on a eu du mal à faire un choix. Arcade Fire et Foo Fighters sont revenus dans les charts en grande forme, Imagine Dragons a tout ravagé sur son passage tandis que Harry Styles nous a lui-aussi offert un premier album bourré de pépites. Roulements de tambours, voici nos chansons rock favorites de 2016 !

20/ FALL OUT BOY - The Last of the Real Ones (M A N I A)

Histoire de commencer la prochaine année en beauté, Fall Out Boy nous concocte un nouvel album dont la sortie est prévue le 19 janvier. Le groupe américain a déjà dévoilé plusieurs titres pour amorcer son retour et avec "The Last of the Real Ones", prouve qu'il a encore de l'énergie à revendre !

19/ AMBER RUN – No Answers (For A Moment I Was Lost)

On ne peut rester insensible aux anglais d'Amber Run et leur univers déchirant de mélancolie. "No Answer" reste l'une des grosses pépites du nouvel album, tant la voix envoûtante du chanteur prend aux tripes.

18/ FRANZ FERDINAND - Always Ascending (Always Ascending)

La bande d’Alex Kapranos fera elle aussi son grand retour en 2018 et ce n'est pas pour nous déplaire ! Super funky et dansant, le premier single "Always Ascending" est à consommer sans modération et attendant la suite le 9 février prochain. C'est peu dire si on a hâte !

17/ PARAMORE – Fake Happy (After Laughter)

Si de nombreux fans de la première heure ont été surpris par le nouvel album de Paramore, le groupe a réussi à prouver qu'il était toujours capable de se renouveler. "Fake Happy" s'ouvre sur une intro aérienne avant de monter crescendo en puissance. L'une des perles de l'album.

16/ GREEN DAY – Back in the USA (Greatest Hits : God's Favourite Band)

Plus engagés que jamais, les membres de Green Day sont bien décidés à dire tout le mal qu'ils pensent de Trump. Avec "Back In The USA", titre inédit publié sur son dernier best-of, le trio critique ouvertement la société américaine au rythme de refrains rock savoureux. Du Green Day comme on aime !

15/ QUEENS OF THE STONE AGE – The Way You Used To Do (Villains)

Des guitares lancinantes et un timbre de voix reconnaissable entre milles, Queens of the Stone Age puise dans ses racines pour toujours mieux se réinventer. Le résultat ? Un morceau énervé qui donne furieusement envie de danser, exactement comme Josh Homme dans le clip.

14/ BASTILLE – World Gone Mad (Bright – The Album)

Difficile de résister à ce morceau épique porté par des violons et la voix émouvante de Dan Smith. Bastille nous a livré cette année un titre inédit issu de la bande originale du film "Bright", qui sortira sur Netflix très prochainement. Petit bonus : du coup, entre deux séquences de Dan Smith ensanglanté, il y a aussi Will Smith dans le clip !

13/ LIAM GALLAGHER – Wall of Glass (As You Were)

Une voix nasillarde, un son d'harmonica on ne peut plus sympathique et des bons vieux riffs de guitare... Le plus jeune des frères Gallagher a fait son retour avec un titre super efficace rappelant les meilleures heures de la britpop !

12/ 30 SECONDS TO MARS – Walk on Water (nouvel album)

30 Seconds To Mars tease son retour depuis si longtemps qu'on commence sérieusement à se demander si cet album sortira un jour. Mais le groupe a tout de même partagé un premier single intitulé "Walk on Water". Faisant écho à l'actualité politique qui divise les Etats-Unis, la chanson est déjà un tube en puissance. Prometteur !

11/ THE KILLERS – Run For Cover (Wonderful Wonderful)

Avec ses refrains entêtants et son beat frénétique, "Run For Cover" a immédiatement trouvé sa place dans notre playlist rock 2017. Pour l'anecdote, le titre figure sur le dernier album de The Killers, mais a été écrit par Brandon Flowers il y a plus de huit ans.

10/ U2 – The Blackout (Songs of Experience)

L'emblématique groupe de Dublin vient juste de publier le quatorzième album de sa fructueuse carrière, "Songs of Experience". Sur "Blackout", Bono fait honneur à sa réputation de rockstar en posant sa voix au milieu d'un déluge de guitares. Simple mais efficace !

9/ BETH DITTO – Fire (Fake Sugar)

Une bonne dose de blues, une touche de country et un rock étourdissant, l'ex-chanteuse de Gossip Beth Ditto a publié son album solo "Fake Sugar" et c'est complètement addictif !

8/ KASABIAN – You’re In Love With a Psycho (For Crying Out Loud)

Toujours aussi délicieusement énervé, Kasabian a dégainé un nouveau concentré de tubes rock aussi énergiques qu'entêtants. Si l'album "For Crying Out Loud" nous a fait taper du pied toute l'année, notre préférence va à "You're In Love With a Psycho" et son clip totalement déjanté.

7/ ROYAL BLOOD – I Only Lie When I Love You (How Did We Get So Dark ?)

Si on vous dit rock, vous pensez forcément guitare électrique ? Royal Blood nous prouve qu'il suffit d'une basse et d'une batterie pour envoyer du bon gros son !

6/ ARCADE FIRE – Everything Now (Everything Now)

Très différent des précédents albums d'Arcade Fire, "Everything Now" possède vraiment sa propre identité dans la discographie du groupe. Le titre éponyme est porté par des sonorités très disco et des choeurs ultra-efficaces. Une vraie réussite!

5/ LINKIN PARK - One More Light (One More Light)

Il fait partie de ceux qui sont partis bien trop tôt. Chester Bennington s'est suicidé le 20 juillet dernier, suscitant une vague d'émotion dans le monde entier. Au lendemain de sa mort, le titre "One More Light" a résonné de manière bien singulière. "Qui se soucie qu'une lueur de plus s'éteigne dans un ciel d'un million d'étoiles ?" chantait-il alors. Les membres de Linkin Park ont récemment rendu hommage à leur ami et chanteur à travers ce clip posthume terriblement émouvant.

4/ HARRY STYLES – Kiwi (Harry Styles)

Profitant du break de One Direction pour se lancer en solo, Harry Styles a publié son premier album au mois de mai. Outre la très jolie "Sign of the Times", notre coup de cœur va à "Kiwi" pour son déferlement de guitares hurlantes et la puissante voix de Styles. Comme en plus dans le clip, le chanteur a eu le bon goût de s'entourer d'adorables chiots, on est forcément comblés.

3/ FOO FIGHTERS – The Sky is a Neighborhood (Concrete and Gold)

On ne se lasse pas de ce titre bien lourd signé Foo Fighters ! Extrait du nouvel album du groupe "Concrete and Gold", la chanson mêle riffs agressifs et passages beaucoup plus blues pour un résultat détonnant !

2/ DEPECHE MODE – Where’s the Revolution (Spirit)

On ne présente plus Depeche Mode et son très charismatique leader Dave Gahan. Sur "Where's the Revolution", premier single de "Spirit", le groupe appelle à la révolte et évoque le désenchantement dont souffre notre société. Pas besoin d'en dire plus, il suffit d'écouter la merveilleuse voix de Gahan pour comprendre pourquoi ce titre figure dans notre top 3 cette année.

1/ IMAGINE DRAGONS - Believer (Evolve)

Un hymne épique relevé par des chœurs exaltants qui donnent furieusement envie de se déhancher : Imagine Dragons signe ici l'un des plus gros tubes de l'année ! Extrait de l'album "Evolve", le titre "Believer" a été certifié Single de Platine dans de nombreux pays du globe. Dan Reynolds a déclaré que cette chanson lui avait été inspirée par ses problèmes personnels, notamment son anxiété et sa dépression, et racontait comment une grande souffrance pouvait également devenir une grande force. "Believer" est aujourd'hui devenu l'un des plus gros succès d'Imagine Dragons après les tubes "Radioactive" et "Demons" qui avaient révélé le groupe en 2013. Le morceau a tourné en boucle cette année et reste sans aucun doute notre favori de 2017 !

Et vous, quelles sont vos chansons rock préférées de 2017 ?