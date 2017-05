Linkin Park et Evergreen dans le Lab Virgin Radio dimanche 14 mai

Les affiches du Lab Virgin Radio se suivent mais ne se ressemblent pas. Après avoir reçu M et Tess dans le Lab, Lionel accueille cette semaine Linkin Park et Evergreen. Les poids lourds du rock américain seront de passage dans le Lab Virgin Radio pour parler de leur tout nouvel album, One More Light, qui sortira le 19 mai prochain. Entre 20h et minuit il faudra donc absolument se brancher sur Virgin Radio pour découvrir cette interview de Chester Bennington et sa bande. D'autant que le retour de Linkin Park avec des sons plus pop, plus électro, n'a pas manqué de surprendre les fans. Les premières réponses à toutes vos questions c'est donc dimanche dans le Lab !

Il n'y aura pas que Linkin Park dans vos oreilles ce dimanche 14 mai. Le trio Evergreen était aussi de passage dans les locaux de Virgin Radio pour enregistrer le Lab Virgin Radio. Les français ont pu se confier à Lionel sur leur nouveau départ. Passé de We Were Evergreen à Evergreen, le groupe a également troqué la langue de Shakespeare pour celle de Molière. Un passage réussi qu'on peut admirer avec leur titre Hometown Girl produit par Zhu. Rendez-vous dimanche 14 mai à 20h pour découvrir leur univers !