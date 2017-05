Linkin Park et Blink 182 annoncent des concerts en commun

Linkin Park et Blink-182 font tous deux partie de ces groupes chers à nos coeurs qui ont bercé notre enfance/adolescence. Ils ont chacun fait leur retour entre l’année dernière et cette année après une longue absence, pour le plus grand plaisir de nos oreilles. Le nouvel de Linkin Park One More Light est attendu pour le 19 mai prochain tandis que le septième album de Blink-182 California est sorti en juillet 2016 et a même été nominé aux Grammy Awards 2017 dans la catégorie du meilleur album rock. Les deux groupes sont actuellement en tournée et viennent d’annoncer une formidable nouvelle. Après avoir invité Sum 41 sur sa tournée, Linkin Park donnera plusieurs concerts en commun avec Blink-182 ! Pour vous faire part de ces deux dates à venir, ils ont préparé une petite vidéo pour nous d’ailleurs… À regarder ci-dessous !

Dans cette vidéo humoristique A First Date With Blink-182 et Linkin Park, les deux groupes accompagnent un couple durant leur premier rendez-vous pour leur délivrer leurs précieux conseils (ou leurs recommandations complètement foireuses, à vous de voir !) Autant vous dire que ça promet pour leurs concerts en commun ! Pour y assister, il faudra vous rendre aux États-Unis le 28 juillet au City Field à New York ou le 30 juillet au Stade de Hersheypark à Hershey, avec le Wu Tang Clan en guest pour le 30 et Machine Gun Kelly sur les deux dates. Mise en vente des places le 12 mai ! Et si vous n’avez pas les moyens de traverser l’Atlantique, vous pourrez toujours retrouver Linkin Park et Blink-182 le 9 juin à l’affiche du Download Festival Paris 2017 !