Linkin Park en showcase privé Virgin Radio, le report 

Ils ont 20 ans de carrière au compteur, ils ont rempli des salles énormes et pour finir, ils se sont permis tous les twists musicaux possibles. On ne les présente plus, les américains de Linkin Park sont comme des dieux pour quiconque aime le rock. Le 19 mai prochain, Chester Bennington et sa bande seront de retour avec un nouvel opus - One More Light. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le nouveau tournant emprunté par la formation en a surpris plus d'un. Quand Heavy est sorti, tout le monde a constaté qu'un virage pop avait été pris. Est-ce que c'est ce qu'ils réservent pour l'opus à venir ? Mike Shinoda et Chester Benningoton se sont confiés au micro de Morgan, notre animateur.

Côté titres, nous avons appris que Battle Symphony est surtout un morceau qui appelle à aller de l'avant. Quand on est blessé (comme Chester Bennington qui s'est cassé la jambe en 2015), on a tendance à se laisser aller. Et ça, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Avec cette chanson, Linkin Park nous dit qu'il faut se battre et ne jamais rien lâcher, ils nous disent qu'il faut avancer. En ce qui concerne One More Light par contre, notez que c'est la première fois qu'une chanson donne son titre à l'un de leurs albums. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est la "base", le "coeur" de cet opus qui est principalement inspiré du deuil.

S'ils avouent volontiers que les paroles sont assez dark et tristes, ils demandent surtout au public d'en écouter la musique. Cet album est pour eux un disque complet, qu'il faut prendre le temps d'écouter. C'est élaboré, travaillé et même si les paroles ne respirent pas la joie de vivre, la musique, elle, est positive. Et c'est ce contraste qui devrait faire toute la différence.

Parce qu'ils sont aussi venus pour jouer, ils nous ont offerts quatre titres acoustiques (dont Heavy et What I've Done) et nous n'aurons qu'une chose à dire : bien que Linkin Park soit une véritable machine de guerre en live, l'acoustique va bien au groupe. La voix de Chester s'est parfaitement accordée au piano et il ne leur aura pas fallu longtemps pour transporter les auditeurs présents. Tout cela nous donne hâte d'avoir l'album entre les mains mais pour ça, il faudra être patients.

Et si vous n'étiez pas des nôtres hier, sachez que l'évènement était retranscrit en Facebook Live (sur les pages de Virgin Radio et de Linkin Park) et qu'ils seront de retour en France pour quelques festivals - dont le Download France en juin !