Linkin Park, Ed Sheeran et Kyo dans les news musique de la semaine

Vous le savez sûrement, Mike Shinoda et Linkin Park ont donné un concert hommage à Chester Bennington cette nuit, à Los Angeles. Le show était sold out mais parce que diffusé en direct, il était accessible au monde entier. Pour cet ultime hommage, de nombreux artistes ont répondu présent : Blink 182, Oliver Sykes ou encore Zedd se sont succédés sur scène pour honorer la mémoire du chanteur disparu.

Linkin Park and Friends celebrate Life in Honor of Chester Bennington

Autre fait important, Ed Sheeran a choisi de briser le silence quant à sa disparition des radars. Souvenez-vous, après le succès de Multiply, le chanteur britannique a voulu prendre du recul et partir faire le tour du monde. Mais derrière cette envie soudaine de voir du pays se cache surtout un combat personnel.

Aussi, vous n'avez pas pu manquer le retour de Kyo avec un nouveau morceau, Ton Mec. Evidemment, ce titre prépare la sortie d'un album. Mais après tout ce temps, comment le trio a t-il pu survivre aux aléas de la vie et surtout, à l'industrie ? Si vous l'avez manqué, sachez qu'il nous ont donné les secrets de leur longévité en interview.

De son côté, Taylor Swift poursuit la promotion de Reputation et récemment, la chanteuse a dévoilé son dernier clip. Spectaculaire et futuriste, Ready For It ne laissera personne indifférent.

Enfin, il nous faut parler de Stranger Things ! La deuxième saison est maintenant disponible sur Netflix et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez prolonger le plaisir avec la bande-originale.

Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles news musicales !