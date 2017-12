Linkin Park : Crawling, l'hommage à Chester Bennington en vidéo

Linkin Park remonte lentement mais sûrement la pente. L'annonce brutale de la mort de Chester Bennington a choqué le monde entier mais ceux qui auront le plus de mal à s'en relever resteront ses band mates. Pour exorciser sa peine, Mike Shinoda a choisi d'écrire un morceau - dévoilé lors du concert hommage donné en octobre dernier à L.A, Looking For An Answer. Depuis, le groupe se remet peu à peu en marche : Mike Shinoda et sa bande étaient d'ailleurs présents aux AMA's et ils n'ont pas manqué de rendre hommage à celui qui fut leur leader. Récemment, Linkin Park a réitéré. Les hommages à Chester, on ne les compte plus. Mais après la publication d'une vidéo faite par les fans pour One More Light, la formation a choisi de partager une vidéo poignante pour Crawling - l'un des morceaux phares de Linkin Park.

Le 15 décembre prochain, Linkin Park dévoilera un album, One More Light Live. Et c'est justement de cet album qu'est issue la vidéo ci-dessus. On y voit Chester Bennington, auprès de son public. Evidemment, le choix du noir et blanc n'est pas anodin - c'est pour mieux se souvenir du chanteur qu'était Chester et surtout, pour souligner sa présence scénique. "Les shows que nous avons joué ensemble au début de l'été 2017 étaient extraordinaires", ont avoué les membre de Linkin Park en évoquant cet album à venir. "Chester nous a dit que pour lui, c'était la meilleure tournée jamais donnée". Et de cette fameuse tournée, les fans auront un souvenir.