Linkin park dévoile les coulisses de A Thousand Suns pour les dix ans de l'album

Le 14 septembre dernier, Linkin Park célébrait les dix ans de l'album A Thousand Suns - une occasion que le groupe a souhaité marquer. Et justement, rien de tel qu'un documentaire nous plongeant dans les coulisses de l'opus. Meeting Of A Thousand Suns est un documentaire d'une demie-heure, détaillant chaque étape de la création du disque. D'abord publié en DVD, le documentaire est d'ores et déjà disponible sur Youtube.

Meeting Of A Thousand Suns

Cet anniversaire suit de près les 20 ans du mythique album Hybrid Theory.