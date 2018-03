Linkin Park de retour en studio, un nouvel album en préparation ? 

Chester Bennington disparaissait il y a dix mois et pour beaucoup de fans, c'est comme si c'était hier. On ne va pas se mentir, remplacer Chester Bennington relève de l'impossible et jamais aucun chanteur n'atteindra son niveau. Après son décès, les fans s'inquiétaient de l'avenir du groupe. Récemment, les membres de Linkin Park ont été aperçus en studio (Mike Shinoda et le guitariste Brad Delson ayant été tagués dans différents posts Instagram). Et la question reste (évidemment) de savoir s'ils préparent de nouveaux morceaux.

Il y a quelques semaines, Mike Shinoda partageait un EP (très) personnel dans lequel il exorcisait sa peine. Qui sait, peut-être le groupe fera t-il de même ? Seul le temps le dira. On n'ira pas jusqu'à espérer un nouvel album mais un titre, ce serait déjà très bien !