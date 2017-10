Linkin Park : De retour au travail sans Chester Bennington (photo)

Linkin Park, dont voici la lyric video de One More Light faite par des fans, a partagé la première photo de répétition du groupe depuis la mort tragique du chanteur Chester Bennington. Le bassiste Dave "Phoenix" Farrell a mis en ligne le cliché, précisant qu'ils étaient de retour au "travail" et combien "c'est bon de retrouver les gars". Linkin Park se prépare en effet pour assurer le concert de ce 27 octobre à Los Angeles en hommage à Chester Bennington avec le soutien de membres de Blink 182, Bring Me The Horizon, System Of A Down, KoRn et bien d'autres. On confirme, ça fait du bien de les voir réunis à nouveau pour faire de la musique.

Bring Me The Horizon, System Of A Down, KoRn and many more have all been confirmed to perform at the show at Hollywood Bowl in Los Angeles on October 27Read more at http://www.nme.com/news/music/linkin-park-share-photo-get-back-work-after-chester-bennington-death-2149352#F7trczc3ZswRkkLD.99

Le concert hommage à Chester Bennington de Linkin Park s'annonce particulièrement émouvant. Le guitariste et rappeur Mike Shinoda s'est récemment confié dans une interview sur la manière dont le projet s'est mis en place : "Je me suis tourné vers Rick Rubin pour avoir des conseils. Il m'a dit 'Je crois que vous avez besoin de monter sur scène. Je pense que ce sera quelque chose qui va vous faire vous sentir bien. Ce sera super, super dur.' On n'est pas sortis ensemble en public, on n'a pas joué, on n'est pas montés sur scène. Il a dit 'les fans veulent vous voir. Pas parce qu'ils veulent voir un show, il y a une expérience cathartique qui devra arriver et ça leur montrera où vous en êtes.' J'y ai pensé - et je savais que pour certains gars du groupe ce serait plus flippant que d'autres, mais je parle au nom de tous, c'est vraiment quelque chose qu'on veut faire. Ca semble être la bonne chose à faire pour rendre hommage à Chester."