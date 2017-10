Linkin Park : Comment voir le concert hommage à Chester Bennington ?

Dans moins d'une semaine, les membres de Linkin Park et une floppée de musiciens de premier rang seront la scène du Hollywood Ball pour un concert hommage à Chester Bennington. Un show sold out et auxquels seuls quelques happy few pourront donc assister. La bonne nouvelle c'est que le concert va être retransmis et pas seulement pour les américains. L'événement est d'une telle ampleur qu'il sera diffusé gratuitement en direct sur YouTube. C'est à cette adresse que des millions de fans pourront découvrir le Linkin Park & Friends celebrate life in honor of Chester Bennington le vendredi 27 octobre. Le concert débutera à 19h45 à Los Angeles, il faudra donc mettre vos réveil (ou faire nuit blanche) pour y assister depuis la France, puisqu'il sera 4h45 chez nous !

Tune in next Friday, October 27th at 7:45pm PST to watch our show in honor of @ChesterBe LIVE on @YouTube: https://t.co/nlW3hvjihq pic.twitter.com/9glBQ4g9VL — LINKIN PARK (@linkinpark) 20 octobre 2017

Aux côtés des membres de Linkin Park, on retroyvera entre autres des membres de System of a Down, Blink 182, Machine Gun Kelly, No Doubt, Bring Me The Horizon, Korn mais aussi Kiiara et Zedd. Chester Bennington s'est suicidé le 20 juillet dernier laissant derrière lui sa femme et six enfants. Les membres restants de Linkin Park ont monté le One More Light Fund en l'honneur de leur ancien camarade et qui fait partie de l'organisation Music for Relief, co-fondée par Chester Bennington, afin d'aider les survivants de catastrophes naturelles et participer à la protection de l'environnement.