Linkin Park , Coldplay, Louis Tomlinson... les news musique de la semaine

C'est probablement l'annonce qui a ébranlé la planète musicale toute entière : Chester Bennington, chanteur emblématique de Linkin Park, s'est donné la mort il y a quelques jours dans sa maison de Los Angeles. Avec lui, c'est toute une partie de notre adolescence qui s'en va et dire que nous avons tous été choqués serait un euphémisme. Avec Linkin Park, Chester Bennington a clairement marqué l'histoire de la musique rock et une chose est sûre, on ne l'oubliera pas.

Parce que la vie continue (difficilement), il faut bien s'attarder sur les faits musicaux marquants de la semaine. D'abord, on notera la série de concerts donnée par Coldplay au Stade de France. Chris Martin et sa bande ont tout donné pour ces shows parisiens et visiblement le public le leur a bien rendu. Aussi, Louis Tomlinson a fait son grand retour sur la scène musicale avec Back To You. De son côté, Ed Sheeran a tenu à expliquer (une dernière fois) les raisons de son départ de Twitter tandis que les recettes du Joshua Tree Tour de U2 ont été dévoilées.

Quand Coldplay donne un concert magique au Stade de France

Louis Tomlinson propose un nouveau single, Back To You

Ed Sheeran explique (une dernière fois) son abandon de Twitter

Combien le Joshua Tree Tour a t-il rapporté jusqu'à présent ?