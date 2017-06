Linkin Park : Chester réagit sur leur performance controversée au Hellfest

Ils l'ont fait ! Quand Linkin Park a été annoncé au Hellfest 2017, les fans du festival étaient perplexes : on connaît Linkin Park, on sait quelle puissance ils peuvent avoir sur scène mais il faut bien regarder la vérité en face : One More Light (dernier album du groupe) ne s'inscrit pas vraiment dans la continuité d'albums plus incisifs comme The Hunting Party ou Hybrid Theory. Linkin Park a pris un risque mais en même temps, Chester Bennington et sa bande peuvent se le permettre. Avant de fouler le sol de Clisson, ils étaient au Download Festival et clairement, ils ont su conquérir la foule en trouvant le parfait équilibre entre nouveaux morceaux et anciens hymnes. Il en fut de même au Hellfest une semaine plus tard - même si un festivalier a exprimé son mécontentement. Il faut l'avouer, Linkin park a livré une jolie performance. Elle était controversée, certes, mais gérée. Et après ça, le leader du groupe a pris la parole sur Twitter :

Hell fest was fun. Had a blast watching people mosh to In the End and then flip me off when we played Heavy. I blew them kisses???? — Chester Bennington (@ChesterBe) 19 juin 2017

After I blew kisses to the guys flipping me off. They smiled and gave me heart hands back. — Chester Bennington (@ChesterBe) 19 juin 2017

I welcomed the huge crowd of condemned souls to HELLFEST in my metal voice then we played Invisible. The look of shock on people's faces???????? — Chester Bennington (@ChesterBe) 19 juin 2017

All kidding aside.... the crowd was great and handled our set pretty well. Our French fans are awesome. — Chester Bennington (@ChesterBe) 19 juin 2017

Does anyone else find it funny that the same people calling us sellouts are suggesting that we change our set to conform to HELLFEST ???? — Chester Bennington (@ChesterBe) 19 juin 2017

Dans une série de tweets, le chanteur a exprimé son ressenti, racontant la réaction de la foule face à des titre comme In The End, Heavy ou encore Invisible. Et c'est non sans une certaine ironie qu'il a répondu à ceux qui auraient pu rabaisser sa performance et celle de son groupe. Mais ce qu'il faut en retenir, c'est que "blague à part, la foule était géniale et qu'elle a bien accueilli la setlist". Et en parlant de setlist, sachez que si l'on compare, celle du Hellfest et celle du Download France sont (à quelques détails près) les mêmes. Linkin Park n'a pas changé sa setlist pour le Hellfest et ils ont eu raison. Toujours en tournée, le groupe devrait d'ailleurs faire quelques dates avec Blink 182 cet été et là par contre, quelques surprises sont à prévoir.