Linkin Park : Chester Bennington très affecté par la mort de Chris Cornell

Chester Bennington, a été retrouvé mort dans la matinée du 20 juillet à son domicile californien. A 41 ans, le chanteur de Linkin Park s'est suicidé le jour de l'anniversaire de Chris Cornell. L'ex chanteur de Soundgarden et Audisolave, s'tait lui aussi suicidé deux mois plus tôt. Les deux hommes étaient proches, Bennington était le parrain du fils de Cornell. Une lettre écrite par Chester Bennington à l'intention de Chris Cornell a refait surface sur Twitter. Dans cette lettre publiée le jour de la mort de l'artisan du grunge, le leader de Linkin Park écrit " Mes pensées vers toi ont inondé mon esprit, et j'ai pleuré. Je pleure toujours, avec tristesse, mais aussi avec reconnaissance d'avoir pu partagé des moments très spéciaux avec toi et ta jolie famille. Tu m'as inspiré de nombreuses façons que tu ne pouvais même pas imaginer (...) Je ne peux pas imaginer un monde sans toi. "

With all of my love @chriscornell. pic.twitter.com/NFz0dnxfp8 — Chester Bennington (@ChesterBe) 18 mai 2017

Chester Bennington avait également interprété l'émouvant Hallelujah de Leonard Cohen lors des funérailles de Chris Cornell en mai dernier. Mike Shinoda, son acolyte au sein de Linkin Park, a exprimé son désarroi sur Twitter après l'annonce de son décès. Dans une interview publiée le 20 juillet, et qui datait du mois de mai, le chanteur rappelle à quel point Chester Bennington a été affecté par la mort de son ami. Mike Shinoda raconte comment, submergé par l'émotion, Chester Bennington a eu toutes les peines du monde à terminer sa performance de One More Light alors que le groupe était invité du Jimmy Kimmel Live. Linkin Park avait fêté ses 20 ans en 2016, leur album One More Light est sorti le 19 mai dernier, le groupe devait entamer la partie américaine de sa tournée le 27 juillet prochain. Chester Bennington était mariée à la mannequin Talinda Bentley, il avait six enfants.