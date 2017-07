Linkin Park : Chester Bennington s'est suicidé

Une effroyable nouvelle pour tous les fans de Linkin Park... Ça fait seulement quelque minutes que l'annonce a été officialisée par TMZ : Chester Bennington, leader emblématique du groupe Linkin Park, vient de commettre un suicide. D'après les premières informations révélées par le site, le chanteur originaire de Phoenix (Arizona) se serait pendu à l'intérieur d'une résidence privée à Palos Verdes, non loin de Los Angeles. Son corps aurait été découvert au petit matin aux alentours de 9 heures. En ce triste jour, toutes nos pensées vont évidemment envers sa famille et ses proches. Avec sa disparition, c'est toute une génération de fans de Linkin Park qui est en deuil.

Chester Bennington n'a jamais caché rencontrer beaucoup de problèmes personnels dans sa vie et il avait été lui-même très touché par la disparition de son ami Chris Cornell, qui a commis un suicide en mai dernier. C'est en 1996 que l'artiste créait le groupe Linkin Park (d'abord nommé Xero, puis Hybrid Theory) sans se douter que des milliers d'adolescents se reconnaîtraient dans leurs chansons poignantes, entre rock, métal et rap. On n'oubliera évidemment jamais tous les classiques extraits de Hybrid Theory (2000) et Meteora (2003). Le 19 mai dernier, le groupe avait fait son grand retour avec l'album One More Light, qui annonçait un virage plus pop et plus lumineux. Virgin Radio prendra cet ultime disque comme un joli cadeau d'au revoir... Chester Bennington, tu vas beaucoup nous manquer.