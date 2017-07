Cela fait un peu moins d'une semaine que Chester Bennington est mort, à l'âge de 41 ans, après avoir mis fin à ces jours. Son décès laisse son groupe, sa famille, ses fans et le monde de la musique profondément meurtris. Le chanteur de Linkin Park souffrait de traumas remontant à l'enfance, et avait longtemps lutté contre des addictions à la drogue et l'alcool. Chester Bennington était également très affecté par le suicide de son ami Chris Cornell, survenu deux mois plus tôt. C'est d'ailleurs le jour de l'anniversaire de l'ex chanteur de Soundgarden et Audioslave, que le leader de Linkin Park s'est donné la mort. Linkin Park a publié un communiqué le lundi 24 juillet où s'exprime toute la tristesse du groupe et de sa famille. Une page web a été également mis en ligne pour encourager les proches de personnes en détresse et ces derniers à prendre contact avec une ligne d'appel spécialisée. Une question demeure : quel avenir pour le groupe après la mort de Chester Bennington ?

The Linkin Park One More Light North American Tour has been cancelled. Refunds avail at point of purchase. Our thoughts to all affected. — Live Nation (@LiveNation) 21 juillet 2017

Le One More Light Tour a été annulé, les fans seront remboursés, car il est bien sûr beaucoup trop tôt pour que le groupe reprenne la route sans son membre le plus iconique. Dans son communiqué les membres de Linkin Park précisent que l'absence de Chester Bennington ne pourra jamais être comblé et qu'ils ne savent pas de quoi sera fait leur futur. Difficile de savoir pour le moment si la disparition de son leader signe la fin du groupe ou si un autre chanteur le rejoindra en studio et/ou en concert. Linkin Park avait la particularité d'avoir deux chanteurs, Chester Bennington étant le vocaliste principal tandis que Mike Shinoda s’occupait des parties rappées de leurs chansons. Difficile donc d'imaginer que ce dernier prenne en charge l'intégralité du chant dans le groupe. D'autant plus que Chester Bennington était réputé pour avoir l'une des plus belles voix du nu metal, comme le rappelle cette sélection des meilleures performances live du chanteur avec Linkin Park.

Lundi 24 juillet, le compte spécialiste des indiscrétions musicales Pop Crave a publié un tweet annonçant qu'un chanteur avait été trouvé pour remplacer Chester Bennington mais le tweet a été bien vite effacé. C'est le chanteur Oliver Sykes, du groupe Bring Me The Horizon, qui avait été alors présenté comme le remplaçant du leader de Linkin Park pour la tournée du groupe. Une rumeur partie de sites espagnols mais qui n'a pas été confirmée. Oliver Sykes a seulement réagi sur Twitter le 20 juillet dernier en déclarant "Est ce qu'il y a une chance que ce ne soit pas vrai ? Je ne veux pas l'accepter #chesterbennington". La tournée de Linkin Park ayant été officiellement annulée, il n'y a priori aucune raison que le chanteur de Bring Me The Horizon ne rejoigne le groupe dans un futur proche.

Linkin Park n'est pas le premier groupe a voir l'un de ses membres iconiques disparaître brutalement. Avant eux, Nirvana, Queen, les Doors , Joy Division ou encore Lynyrd Skynrd ont connu cette situation. Ils n'ont pas tous choisi de continuer... Nirvana s'est dissolu après la mort de Kurt Cobain, Dave Grohl est parti fondé les Foo Fighters mais le troisième membre du groupe, Krist Novoselic a refusé de le rejoindre, craignant de voir le groupe n'être qu'un Nirvana bis. Une peur que n'ont pas eu les anciens membres de Joy Division, Bernard Summer, Peter Hook et Stephen Morris qui, quelques mois après la mort de Ian Curtis, se sont reformés au sein de New Order. Les Doors ont de leur côté choisi de continuer à jouer après la mort de Jim Morrisson, une second souffle qui ne durera que deux ans avant que le groupe ne dissolve même s'ils se sont réunis ponctuellement pour des occasions spéciales, et ce jusqu'à très récemment. Tout reste donc encore à écrire pour Linkin Park, pour le moment souhaitons aux cinq membres restant de pouvoir faire leur deuil en paix et avec le soutien de leurs fans.