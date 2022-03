Linkin Park : Chester Bennington aurait eu 46 ans, son épouse lui rend un hommage poignant

Chester Bennington, leader du groupe Linkin Park s'est donné la mort en juillet 2017. Pour célébrer ce qui aurait dû être son quarante-sixième anniversaire, Talinda Bennington lui a rendu un hommage poignant.

"On dit que la douleur ne s'atténue pas, mais on s'y habitue", écrit-elle. "Je ne suis pas sûre d'y croire du tout. On ne s'habitue pas à ce type de deuil. Je fais de mon mieux pour élever nos bébés de la manière dont nous en avons toujours parlé. Tu étais mon autre moitié et c'est si dur de marcher sans toi. Je t'aime et nous te célébrons aujourd'hui."

Militer pour la santé mentale

Depuis la disparition de son mari, Talinda Bennington s'est donnée pour mission de militer pour la préservation de la santé mentale. La jeune femme a ainsi créé 320 Changes Direction, une association qui vise à rendre les ressources plus accessibles à ceux qui luttent contre les maladies mentales, et qui vise à "changer la culture" entourant la santé mentale.