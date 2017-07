Difficile d'être passé à côté de cette nouvelle tragique ces derniers jours... Le jeudi 20 juillet 2017, à l'âge de 41 ans, Chester Bennington s'est suicidé, laissant derrière lui des milliers de fans de Linkin Park et de nombreux proches en deuil. Avec sa disparition soudaine, c'est tout le monde de la musique qui a exprimé sa peine à commencer par son acolyte de toujours : Mike Shinoda. En plus de vous proposer de revoir les meilleures performances de Chester Bennington sur scène, Virgin Radio vous livre aujourd'hui 15 choses à savoir sur le leader charismatique de Linkin Park que vous ignorez peut-être à son sujet !

1. Chester Charles Bennington est né le 20 mars 2976 à Phoenix (Arizona), aux Etats-Unis.

2. Sa mère était nourrice tandis que son père était détective dans la police.

3. En projet parallèle de Linkin Park, Chester a été le leader et chanteur du groupe Dead by Sunrise de 2005 à 2011.

4. Grand fan de Stone Temple Pilots, Chester Bennington a fini par rejoindre le groupe - comme il en rêvait depuis toujours - de 2013 à 2015.

5. Avant de se lancer dans la musique, il a travaillé au Burger King pour avoir ses premiers salaires.

6. Le premier groupe dont il a fait partie se nommait Sean Dowdell And His Friends?. Sa première cassette est sortie en 1993, avant que le projet évolue avec de nouveaux membres et soit renommé Grey Daze.

7. Frustré et prêt à arrêter la musique, Chester a finalement reçu une offre de Jeff Blue - à l'époque vice président de Zomba Music - qui lui proposait de faire partie du groupe Linkin Park, dont il auditionnait les futurs membres. Si le contrat n'a finalement pas été signé sur ce label-là, Jeff a fini par signer les garçons quand il a rejoint Warner Bros Records. La suite vous la connaissez !

8. À l'origine, Linkin Park se nommait Xero (1996-1999) puis Hybrid Theory (1999) qui deviendra d'ailleurs le titre du premier album des membres.

9. Incroyable mais vrai : Linkin Park n'a jamais hissé l'un de ses singles à la première place du Billboard Hot 100 ("In The End" 2 ème, "New Divide" 6 ème, "What I've Done" 7 ème, "Numb" 11 ème). Cependant, le groupe a classé six de ses albums en première position du Billboard 200 à leur sortie.

10. Chester était le père de six enfants, issus de trois relations différentes.

11. Il était accro aux tatouages comme le prouvaient ses nombreux dessins sur le corps.

12. Chester n'était pas en bonne santé pendant l'enregistrement de l'album Meteora en 2003. Le chanteur a eu beaucoup de mal à se rendre aux sessions en studio pendant cette période.

13. Parmi les nombreux groupes qui l'ont influencé durant toute sa vie, Chester a cité : Alice in Chains, Arcade Fire, Circle Jerks, Descendents, Deftones, Jane's Addiction, Metallica, Ministry, Minor Threat, Misfits, The Naked and Famous, Nine Inch Nails, Nirvana, Pearl Jam, Refused, Skinny Puppy, Soundgarden, A Tribe Called Quest.

14. Chester Bennington a été classé 46 ème parmi le Top 100 Heavy Metal Vocalists du Hit Parader. Une voix qu'on n'oubliera jamais !

15. En plus de son métier de chanteur, Chester a fait des courtes apparitions dans des films comme Crank, Crank: High Voltage et Saw 3D.