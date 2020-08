Linkin Park célèbre les 20 ans de Hybrid Theory avec She Couldn't, un morceau inédit.

Un joli cadeau pour les fans de la première heure : alors que l'album mythique Hybrid Theory fête ses 20 ans cette année, la formatiuon a dévoilé une demo inédite, enregistrée en 1999. She Couldn't est désormais disponible et les fans ne pouvaient pas rêver mieux pour marquer cette année particulière.

"C'est incroyable de penser que Hybrid Theory est sorti il y a 20 ans. Nous sommes reconnaissants envers nos fans qui ont rendu cette aventure possible il y a 20 ans. Nous vous dédions notre musique. Nous vous re-dédions Hybrid Theory", ont ainsi posté les américains de Linkin Park sur Instagram. Côté réactions, les fans ne se sont pas faits prier : la vidéo comptabilise plus de 300 000 vues en quelques heures et les commentaires affluent. "C'est vraiment cool d'entendre une "nouvelle" chanson en cette horrible année. C'est violent de revoir ces anciennes photos quand on grandi avec le groupe', peut-on ainsi lire. D'autres n'oublient pas Chester Bennington : "C'est toujours très difficile d'accepter que Chester soit parti".

Avec cet inédit, Linkin park rend hommage à cet album intemporel, à sa carrière, à ses fans mais aussi à Chester Bennington.