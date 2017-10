On vous l'annonçait il y a quelques jours, le Carpool Karaoke de Linkin Park avec Chester Bennington serait bel et bien diffusé. Une semaine avant la mort du chanteur a été tourné l'épisode de la série de James Corden et sa sortie été prévue sur Apple TV. Compte tenu des circonstances particulières, l'animateur du Carpool Karaoke a déclaré que la diffusion aurait lieu seulement si la famille de Chester Bennington était d'accord. Suite à ce communiqué, la femme du chanteur Talinda a remercié James Corden de lui laisser le choix et a finalement accepté que l'épisode soit diffusé. Le groupe a mis en ligne la vidéo sur facebook en hommage à Chester Bennington.

Aux côtés du comédien Ken Jeong (aperçu notamment dans "Very bad Trip"), on peut voir trois des membres de Linkin Park qui discutent du rêve fou de l'acteur de joindre le groupe ou encore s'époumoner sur leurs plus grands tubes. Evidemment, on ne peut s'empêcher d'avoir un gros pincement au coeur au visionnage de cette vidéo malgré le ton léger des conversations... Linkin Park rendra hommage à son chanteur Chester Bennington dans un concert à l'Hollywood Bowl de Los Angeles ce 27 octobre. Des membres de Korn, System Of A Down, Bring Me The Horizon et Avenged Sevenfold seront aussi de la partie.