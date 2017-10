Let's celebrate life ! En musique, en famille et à la fois en intimité mais aussi en partage avec le monde entier... C'est ce qu'on fait les bandmates de Chester Bennington cette nuit pendant le concert intitulé "Linkin Park & Friends Celebrate Life in Honor of Chester Bennington". En direct du Hollywood Bowl de Los Angeles, Mike Shinoda et ses acolytes ont rendu un bel hommage au leader du groupe disparu bien trop tôt... Le 20 juillet dernier, le monde entier apprenait le décès de Chester qui a mis fin à ses jours, souffrant d'une grosse dépression. Si ce geste a surpris de nombreuses personnes et a plongé tout un fandom dans la tristesse, c'est un message d'espoir et de force que Linkin Park a voulu lancer cette nuit à travers ce concert exceptionnel. Avec de nombreux invités mais aussi une salle pleine à craquer et près de 500 000 visiteurs sur leur live YouTube, l'émotion était au rendez-vous ! Retour sur les moments forts du concert mais attention, préparez la boîte de mouchoirs...

C'était un événement à ne pas rater ! Pendant près de 3h30 de concert, Linkin Park a mis à l'honneur Chester Bennington en compagnie de nombreux amis du chanteur mais aussi du groupe. Le show s'est ouvert sur "Iridescent" avec Robot Boy et The Messenger, avant d'enchaîner sur le mythique "Numb" où seul le public chantait au son de la chanson. Les titres de leur dernier album tout comme les chansons phares de Linkin Park se sont enchaînés avec de nombreux guests. "Shadow Of The Day" avec Ryan Key, "Leave Out All The Rest" avec Gavin Rossdale, "Castle Of Glass" avec Alannis Morissettee et No Doubt, "Battle Symphony" avec Jon Green, "Heavy" avec Kiiara et Julia Michaels, "Crawling" avec Oliver Sykes & Zedd, "Papercut" avec Machine Gun Kelly, "A Place For My Head" avec Jeremy McKinnon, mais aussi "What I've Done" avec le groupe Blink-182, "Faint" avec M. Shadows et Synyster Gates. "Bleed It Out" a clôturé la soirée avec Linkin Park accompagné de la totalité des invités présents pour rendre hommage à Chester Bennington. En tout, près de 31 titres auront été interprétés lors de ce concert !

Un bel hommage à Chester !

Mais les titres de Linkin Park n'ont pas été les seuls à être ajoutés à la setlist ! Certains guests tels que Steve Aoki et Bebe Rehxa, Blink-182 ou encore Alanis Morissette ont interprété leurs propres titres en mémoire à Chester, notamment avec "A Light That Never Comes", "I Miss You", "Rest", une nouvelle chanson d'Alanis Morissette qui revient sur la dépression. Mais elle n'est pas la seule à avoir été inspirée par ce fléau qui touche malheureusement plus de monde qu'on ne l'imagine. Aussi triste que cela puisse être, le départ soudain de Chester Bennington a inspiré son grand ami Mike Shinoda, on comprend donc pourquoi ils étaient de retour au travail sans le chanteur. Le musicien a dévoilé que lorsqu'il avait appris la mort de Chester, il était en pleine séance photo. Il n'en revenait pas, n'y croyait pas du tout. C'était un vrai rollercoaster d'émotions pour lui et son entourage. Il était même incapable d'écouter les musiques du groupe. Une semaine environ après le décès du chanteur, Mike a écrit "Looking For An Answer", un titre qui parle clairement de son ami disparu : "There is an emptiness tonight (...) They say it's gonna be alright". Un titre parfait pour l'occasion et très significatif qu'il a voulu dévoiler lors de cette soirée exceptionnelle et qui est le tout nouveau titre du groupe.

Le concert a aussi été rythmé par de petites vidéos, montrant Chester en backstage, souriant et heureux. Mais aussi d'hommages, notamment avec le message fort de ce dernier après l'attentat de Manchester, de divers groupes et artistes ne pouvant être présents tels que Metallica, U2, Paul McCartney, Thirty Seconds To Mars, Depeche Mode... Mais surtout celui de Talinda, sa femme. Un message de remerciements mais aussi d'espoir lancer aux personnes atteintes de dépression pour lesquelles elle veut se mobiliser autant que possible, notamment en lançant une nouvelle association en plus de la "One More Light Foundation" qui récolte des fonds pour aider les personnages atteintes de dépression : "320" avec l'organisme Change Directions. Elle espère pouvoir ainsi continuer à sauver des vies comme l'a fait Chester avec sa musique en sa mémoire. Un magnifique geste et un discours qui ne pourra pas vous laisser indifférent, tout comme la totalité de ce concert. Si Chester a été remplacé par les nombreux invités présents lors de cette soirée, le temps de "New Divide", le groupe a joué avec des images de Chester sur les écrans, comme si il était toujours là. Malgré la douleur, les membres du groupe Linkin Park se sont affichés souriants de pouvoir rendre cet hommage à leur ami, même si l'émotion se faisait souvent ressentir dans leur voix. "Make Chester Proud" et "F*ck Depression" étaient les grands mots de cette soirée ! Il n'y a aucun doute que Chester serait très fier de l'amour de sa famille, son groupe, ses amis mais aussi des fans qu'ont pu lui porter ce soir lors de ce concert qui vous prendra aux tripes même si vous n'êtes pas un fan à 100% de Linkin Park ! Impossible de rester insensible face à ce live...