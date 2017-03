Linkin Park : Battle Symphony, la lyric video dévoilée

Depuis le temps qu’on attendait cet évènement. Le dernier album The Hunting Party de Linkin Park est sorti en 2014 et les Américains se sont fais plutôt discrets depuis. Ils ont attendu près de trois ans avant d’annoncer un nouvel opus One More Light, le septième de leur carrière dont la sortie est prévue pour le 19 mai prochain. On avait déjà pu en découvrir un premier clip Heavy de Linkin Park en featuring avec la chanteuse Kiiara a été publié dans un premier temps, annonçant le virage pop du groupe US. Un second extrait Battle Symphony vient à son tour d’être dévoilé, confirme-t-il que la petite bande a laissé de côté le nu-metal de leurs débuts ? Ce nouveau titre pop rock aux quelques sonorités électro montre définitivement que Linkin Park a changé de style !

Quel plaisir de retrouver Chester, Mike, Joe, Brad et Rob Bourdon, nos idoles des années 2000-2010 qui ont séduit une très large communauté de fans avec leurs tubes cultes tels que Numb, Somewhere I Belong ou encore Divide ! Si ce nouveau genre musical peut en dérouter certains, nous saluons l’audace du groupe qui a toujours su se renouveler au fil des albums. Retrouvez Linkin Park à l’affiche du Download Festival 2017 le 9 juin prochain à Brétigny-sur-Orge !