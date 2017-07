Le décès de Chester Bennington aura laissé les plus grands fans orphelins. Depuis un peu plus d'une semaine, ces derniers se ruent sur les albums du groupe : Hybrid Theory, Meteora, Minute To Midnight et One More Light ont fait un bond considérable dans les charts. Selon le magazine américain Billboard, la discographie de Linkin Park a augmenté de 5,332 %. Le dernier opus du groupe, One More Light, s'est classé 17 ème (avec près de 23.000 exemplaires vendus depuis le 20 juillet dernier).

Il en est de même en ce qui concerne les albums plus anciens : on compte aujourd'hui 15.000 exemplaires vendus pour Hybrid Theory, 11.000 pour Meteora tandis que 6.000 copies de Minute To Midnight on été vendues. Depuis l'annonce du décès de Chester Bennington, les morceaux de Linkin Park ont été téléchargés à 90.000 reprises.