Linkin Park annule sa tournée américaine

Le lendemain de la mort de Chester Bennington, Live Nation a annoncé l'annulation du One More Light Tour pour sa partie américaine. Le promoteur a précisé que tous les billets seraient remboursés et qu'il adressait ses pensées à tous ceux affectés par ce tragique événement. Linkin Park devait entamer la partie nord américaine de sa tournée le 27 juillet avec une trentaine de dates programmées jusqu'à la fin octobre. Le groupe devait conclure le One More Light Tour en novembre au Japon. 17 dates de concerts avaient déjà eu lieu en Amérique du Sud et en Europe. En France, le groupe avait joué au Download Festival début juin, on avait également pu les voir sur scène lors d'un show privé Virgin Radio exceptionnel en mars dernier.

The Linkin Park One More Light North American Tour has been cancelled. Refunds avail at point of purchase. Our thoughts to all affected. — Live Nation (@LiveNation) 21 juillet 2017

Chester Bennington a été retrouvé pendu dans sa maison de Palos Verdes Estates en Californie. Le chanteur avait 41 ans, il était marié à la mannequin Talinda Bentley et avait six enfants âgés de 6 à 21 ans. Mike Shinoda, le deuxième chanteur de Linkin Park, a exprimé sa douleur sur Twitter après la mort de son acolyte et précisé qu'un communiqué officiel du groupe serait prochainement dévoilé. Les stars du monde de la musique ont été nombreuses à exprimer leur tristesse sur les réseaux sociaux suite à la mort du leader de Linkin Park. Les hommages musicaux devraient également être nombreux ce week-end en cette période riche en festivals.