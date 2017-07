Le 20 juillet dernier, Chester Bennington se donnait la mort dans sa maison de Los Angeles. Sous le choc, le monde de la musique n'a pas tardé à réagir. Sur Twitter, de nombreux artistes (de Imagine Dragons à Halsey en passant par Rihanna) lui ont rendu hommage. Mais d'autres -comme Amir, par exemple- ont choisi de chanter en sa mémoire. Sur scène ce soir-là, le chanteur a repris Numb (non sans émotion). On retiendra aussi Demons, dédiée à l'artiste par Imagine Dragons lors du Lollapalooza Paris. Evidemment, c'est surtout le monde du métal qui a tenu à donner de la voix : on vous conseille vivement Shadow of the Day par PERIPHERY. Enfin, on terminera par quelques autres covers moins connues, certes, mais tout aussi touchantes.

Un hommage tellement bouleversant d'@Amir_Off accompagné de @jeromekerio une chanson de Linkin park tellement touchant, merci ????#AmirTour pic.twitter.com/uwTvnp3rMU — whitney (@wasordinary) 20 juillet 2017

L'industrie musicale (et les fans) n'ont pas fini de pleurer celui qui était le symbole de toute une génération. D'autres covers sont probablement à venir mais pour l'heure, on se contentera de celles-ci.