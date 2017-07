A la mort de Chester Bennington, nombreux sont ceux qui ont voulu lui rendre hommage : Amir a interprété Numb sur scène, Imagine Dragons lui a dédié un titre sur la scène du Lollapalooza Paris et des anonymes (ou pas) on repris les plus grands hits de Linkin Park. Chester Bennington avait une voix incroyable et ça, il l'a prouvé à plusieurs reprises. Mais, avouons-le, on aimait aussi le voir reprendre des morceaux qui n'étaient pas nécessairement issu de l'univers de Linkin Park.