Linkin Park, AC/DC et Vianney dans les news musique de la semaine !

Dans l'actualité cette semaine, on retrouve surtout l'un des groupes les plus aimés du rock américain : Linkin Park. L'anniversaire de Chester Bennington approchant à grands pas, son épouse (Talinda Bennington) met un point d'honneur à aider les personnes atteintes d'addictions ou de dépression. Aussi, pour marquer la sortie du featuring inattendu entre Vianney et Maître Gims, on vous a préparé une petite liste de choses à savoir sur l'interpète de Pas Là.

Un nouvel album pour Linkin Park ?

Après la publiction d'une photo sur Instagram, tout le monde s'est interrogé : les membres de Linkin Park sont-ils de retour en studio parce qu'ils préparent un nouvel album ? Très sincèrement, on aimerait y croire. Mais la théorie la plus plausible reste l'éventualité que le groupe travaille sur l'album solo de Mike Shinoda - qui a déjà sorti un EP. Aurait-il invité ses band mates ? C'est possible. mais pour l'heure, mystère.

Pour marquer l'anniversaire de Chester Bennington, son épouse a décidé de mobiliser les fans de Linkin park. Le 20 mars prochain, tous sont invités à se prendre en photo avec, inscrit sur le main, "I AM THE CHANGE".

Brian Johnson

Brian Johnson vous manque ? Bonne nouvelle, il était de retour sur scène avec Mick Fleetwood ! Et évidemment, on a la vidéo.

Enfin, pour marquer la sortie de La Même (featuring inattendu entre Vianney et Maître Gims), on vous invite à apprendre 10 choses sur celui qui a signé Pas Là. Spoiler : il a fait St Cyr.

A la semaine prochaine pour de nouvelles news musique !