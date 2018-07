Linkin Park : Mike Shinoda se confie sur sa carrière et l'avenir du groupe  

Il y a trois jours, les membres du groupe et les fans rendaient hommage -ce dans le monde entier, au regretté Chester Bennington, mort il y a un an. Suite à cela, son comparse de toujours, Mike Shinoda s'est prononcé lors d'un entretien vidéo avec le magazine NME, sur le futur de Linkin Park.

Lors de l'entretien, Mike Shinoda se confie sur plusieurs choses. Notamment sur les morceaux les plus difficiles à jouer depuis la mort de Chester. Breaking The Habbit fait partie de la liste et on comprend totalement. Cela étant, le musicien n'exclu pas le retour du groupe, sur scène. Il dit : "Je ne sais vraiment pas où cela mènera mais j'essaye de rester relativement ouvert à l’éventualité." Mais cela voudrait-il dire mettre entre parenthèse sa carrière solo ? On ne le pense pas. Et lui non plus !

"Aujourd'hui, je suis plus excité concernant les shows que n'importe quand, aussi loin que je puisse me rappeler. L'autre soir j'ai fait un concert dans un club avec seulement 600 personnes présentes. [...] J'ai beaucoup parlé, j'ai ajouté des morceaux au set et j'ai juste apprécié être là. On a simplement eu cet instant hyper cool, communautaire, ou quelque chose comme ça. Donc je suis impatient d'avoir plus de shows dans ce genre là et voir où cela m'amènera." poursuit-il.

Pas facile de reprendre une vie normale quand on a perdu son meilleur ami. Mais Mike ne se démonte pas et on est certains que sa carrière solo sera longue et pleine de succès ! Concernant Linkin Park, lui et le groupe se disent extrêmement reconnaissants d'avoir pu travailler et jouer au côté de Chester.

Eh bien, on ne sait pas si Linkin Park remontera un jour sur scène mais on peut déjà dire que ce sera jamais plus pareil. Bien sûr, on souhaite à Mike pleins de bonnes de choses et une carrière solo fructueuse.