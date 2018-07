Linkin Park : Chester Bennington, un an déjà...

Triste journée pour l'entourage de Chester Bennington mais aussi pour tous les fans du groupe. Le 20 Juillet 2017 a été marqué par la funeste nouvelle de la mort du leader de Linkin Park, Chester. On se souvient pratiquement tous où on était et ce qu'on faisait à ce moment là. Le décès du chanteur a pris de court le monde entier, même si son état dépressif des dernières années n'était un secret pour personne.

Aujourd'hui, les fans comptent bien célébrer le premier anniversaire de sa mort avec une série d'hommages prévus aux quatre coins du monde. Les fans australiens, par exemple, organisent au Street Parkland à Brisbane, un pique-nique géant en l'honneur du regretté. Les hommages fleurissent de part et d'autres et accompagnent les propos de son acolyte et ami de toujours, Mike Shinoda, tombés récemment, concernant de possibles concerts en tant que Linkin Park.

"J'avance un pas à la fois et garde l'esprit ouvert à toutes possibilités. Même si je fais des choses sous mon propre nom, que je travaille avec d'autres artistes et que je les produis ou si les gars sont au point de souhaiter reprendre les concerts en tant que Linkin Park, je suis certain que toutes ces choses sont possibles et je suis ouvert à tout ce qui peut bien arriver." explique-t-il.

Le suicide du chanteur a ébranlé tout le monde et même après un an, la douleur est encore bien présente. Le bassiste du groupe, Dave "Phoenix" Farell offre à son tendre ami une lettre ouverte, postée sur Instagram, dans laquelle il exprime les raisons qui l’empêchent de prendre la parole au mémorial prévu à son attention.

"J'ai choisi de ne pas prendre la parole lors de l'hommage car je ne saurais formuler les mots adéquates qui expliqueraient ce que je ressens... J'ai choisi de ne pas m'exprimer au Celebration Live Concert qui t'honore parce que je savais que j'aurai été incapable de parler, tout court. Et aujourd'hui, un an après ta mort, je lutte toujours pour essayer d'exprimer de façon éloquente ce que tu représente pour ta famille, tes amis, tes fans...et moi."

On ne sait pas combien de temps encore prendra le deuil du groupe ou des fans-peut être ne prendra-t-il jamais fin, mais quoi qu'il en soit, on approuve toutes les initiatives en l'hommage au grand Chester Bennington.