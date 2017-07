Linkin Park a participé au Carpool Karaoke avant la mort de Chester Bennington

Comme énormément de fans à travers le monde, Virgin Radio est en deuil après la triste nouvelle de la mort de Chester Bennington, le leader charismatique de Linkin Park. Après que les membres du groupe se soient enfin exprimés dans une lettre touchante dédiés à leur ami, l'avenir de Linkin Park semble plutôt incertain et c'est logique suite à la disparition brutale de son chanteur... Mais malgré ce serrement de coeur général, aujourd'hui on aperçoit une petite lueur dans l'obscurité puisque nous pourrons bientôt revoir Chester Bennington et ses acolytes réunis. À quelle occasion ? Les garçons de Linkin Park ont participé au fameux Carpool Karaoke quelques jours avant la mort de Chester et l'épisode devrait a priori toujours être diffusé sur Apple Music. Plus d'informations en dessous !

Ayant commandé toute une série d'épisodes inédits du Carpool Karaoke (sans James Corden, à l'origine du concept), Apple Music prévoit de lancer ces derniers à partir du 8 août 2017 sur sa plate-forme en ligne. Et forcément, il y aura des tonnes d'invités prestigieux dont Chester Bennington et ses camarades ! Linkin Park a en effet participé au Carpool Karaoke aux côtés de l'acteur-humoriste Ken Jeong le 15 juillet dernier, quelques jours avant la mort du chanteur. Une occasion de revoir Linkin Park au complet une dernière fois... D'après le magazine Variety, l'épisode consacré au groupe de rock devrait être diffusé au mois d'octobre. En attendant, on ne se lasse pas des meilleures performances live de Linkin Park, à jamais dans notre coeur.