Il y a quelques jours, une vidéo est réapparue sur Youtube, montrant 1000 musiciens réunis afin de jouer tous ensemble "What I've Done" du groupe Linkin Park. La performance de Rocknmob a été tournée à Moscou en Russie et a été uploadée à nouveau sur YouTube vers le 24 juillet mais a été enregistrée avant le suicide de Chester Bennington. Malgré tout, il s'agit d'un très bel hommage musical à Linkin Park. A noter que Rocknmob avait déjà enregistré il y a quelques temps sa version de Numb par 1000 musiciens... Voilà ce que ça donne ci-dessous :

"What I Done" est à retrouver sur l'album "Minute to Midnight" de 2007 de Linkin Park, dont les ventes d'albums explosent depuis la mort de Chester Bennington. Dans une interview de 2007 pour MTV, Chester Bennington a présenté le morceau comme une sorte d'adieu à ce que le groupe était avant ça. "D'une certaine manière, nous disons au revoir à ce que nous étions avant... Les paroles du premier couplet sont "Dans cet adieu, il n'y a pas de sang, il n'y a pas d'excuse" et vous remarquez direct que le groupe sonne différemment : les tambours sont beaucoup plus cru, les guitares sont plus brutes et les voix ne sont pas triplées. Nous juste nous .... et c'est ainsi que Rick Rubin l'a voulu" avait-il expliqué à MTV.