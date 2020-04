Lindsay Lohan est de retour avec un nouveau single (AUDIO)

Non non, vous ne rêvez pas ! Après des années d'absence, Lindsay Lohan fait son grand retour dans l'univers de la musique. Plus connue pour ses frasques dans les boîtes de nuit californiennes aux côtés de ses copines Britney Spears et Paris Hilton, la jeune starlette avait pourtant bien commencé sa carrière. Devenue en quelques années l'un des espoirs d'Hollywood, elle fut même un temps l'une des actrices les mieux payées de l'année. Un succès probablement trop fulgurant qui lui aura brûlé les ailes... Drogue, alcool, scandales en tout genre, la jeune femme va enchaîner les séjours en prison et les cures de désintoxication. Plutôt discrète depuis quelques années, cette dernière avait même décidé d'aller s'installer en Europe où elle avait ouvert des clubs de plage dans les îles grecques. Une télé-réalité était née de ce projet...

Quelle ne fût pas notre surprise lorsque Lindsay Lohan a annoncé son grand retour musical depuis son compte Instagram il y a quelques jours ! En supprimant toutes ses anciennes publications et en ne laissant que les teasers de son single Back To Me, la star américaine nous montre sa motivation. "La chanson parle de la redécouverte et de l'acceptation de soi, de l'élimination du bruit, de l'avancement et de l'abandon du passé. Vivre dans le présent. "Back To Me" sort vendredi !" affirme t-elle en légende de l'extrait de son single. Une nouvelle inattendue qui attise notre curiosité. Reste à voir si le titre sera autant de bonne qualité que l'efficacité de sa promotion surprise !