Lily Allen se marie avec David Harbour (Stranger Things) à Las Vegas (PHOTOS)

Félicitations à Lily Allen et David Harbour ! Le 7 septembre dernier, la chanteuse britannique et l'acteur de Stranger Things se sont unis à Las Vegas lors d'une cérémonie très intime et originale. D'ailleurs, comme le veut la tradition, c'est un sosie de Elvis Presley qui a scellé l'union du couple. "Lors d'un mariage célébré par le King lui-même, la princesse du peuple a épousé son dévoué, petit, mais gentil détenteur de carte de crédit dans une belle cérémonie éclairée par le ciel de cendres, courtoisie d'un état en feu à des kilomètres de là, au milieu d'une pandémie mondiale" a écrit celui qui incarne Jim Hopper que son compte Instagram. C'est d'ailleurs sur ce même réseau social que l'heureuse mariée a publié un cliché d'elle en train de manger son repas matrimonial : un hamburger. Oui, vous avez bien entendu ! Il semblerait que les deux personnalités aient décidé d'officialiser leur amour lors d'un moment simple et à leur image. on leur souhaite plein de bonheur.