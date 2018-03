Son retour, tout le monde l'attendait. On doit à Lily Allen des titres cultes comme Smile ou encore F*ck You et enfin, elle nous revient avec un quatrième album. Intitulé No Shame, ce nouvel opus (qui succède à Sheezus, sorti en 2014) est attendu pour le 9 juin prochain. Et la bonne nouvelle, c'est que la chanteuse a déjà livré deux morceaux aux fans. D'abord, il y a Three (jolie balade qui s'éloigne radicalement de la pop acidulée qu'elle nous a servi par le passé. Et ensuite, il y a Higher.

"Je crois que nous , en tant qu'êtres humains, digérons les choses en discutant et pour moi, c'est exacement ce à quoi sert la musique. La musique, c'est partager des choses dans l'espoir qu'elles vous connectent aux autres", confie t-elle en évoquant ce nouvel album. Ces nouveaux morceaux (et cet album, donc), Lily Allen viendra les partager en France avec ses fans en avril prochain (le 9 avril, d'ailleurs) lors d'un concert. Pour la voir, rendez-vous au Badaboum !