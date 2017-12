Lily Allen de retour avec Trigger Bang, un nouveau single en écoute

On aurait peut-être dû attendre avant de dévoiler nos 20 meilleures chansons pop de l'année 2017. Car oui, quand Virgin Radio a listé ses tubes favoris, c'était sans compter le retour surprise d'une pop star qu'on affectionne particulièrement : Lily Allen. Trois ans après l'album Sheezus, la chanteuse britannique sort de son hibernation juste à temps pour clore l'année en beauté. En effet, Lily Allen présente aujourd'hui son tout nouveau single "Trigger Bang" en duo avec le rappeur Giggs, et si vous avez toujours été fans de ses chansons, alors vous devriez être comblés avec cet inédit.

"And it fuels my addictions / Hanging out in this whirlwind / If you cool my ambitions / I’m gonna cut you out" Dans son nouveau single produit par Fryars, Lily Allen fait le bilan sur son ancienne vie - loin d'être saine - et explique que désormais elle se sépare des personnes toxiques présentes dans son entourage, afin de mener sa nouvelle vie. Musicalement, on ne pouvait pas rêver mieux : sa voix reconnaissable parmi mille se fond parfaitement sur une instru pop / hip-hop comme elle a l'habitude de nous en servir. "Trigger Bang" devrait être le premier extrait d'un futur album à venir en 2018. On a hâte ! En attendant, découvrez nos 10 meilleurs albums pop de l'année.