Lil Nas X parle d'amour et de trahison dans Thats What I Want, à écouter sur Virgin Radio !

C'est la nouvelle sensation à ne pas rater ! Devenu mondialement connu grâce à son titre Old Town Road, sorti en 2019, Lil Nas X peut déjà se vanter d'avoir le morceau ayant passé le plus de temps à la première place du Billboard Hot 100. Alors qu'il vient tout juste de dévoiler son album Montero (son vrai nom est Montero Lamar Hill) le 17 septembre dernier, le jeune homme originaire de Lithia Spring en Géorgie ne cesse de défrayer la chronique. Pourquoi ? Parce qu'il est l'un des premiers rappeurs à assumer haut et fort son homosexualité et à revendiquer fièrement les codes de la culture queer dans des milieux, celui du hip-hop et de la country, encore très marqués par une homophobie et un machisme ambiants. De quoi en déstabiliser plus d'un !

Alors que son disque parade actuellement en tête des charts du monde entier, Lil Nas X vient de dévoiler le clip du titre Thats What I Want. Dans ce morceau plus personnel que ce qu'il a pour habitude de chanter, il nous raconte l'histoire d'un homme qui tombe amoureux de son coéquipier quaterback. Alors que la relation entre les deux hommes semble plutôt bien se dérouler (baisers fougueux et scène torride en prime), l'américain va rapidement se rendre compte que son bien-aimé lui ment puisqu'il est marié et qu'il a un enfant. Coup dur pour le chanteur qui décide alors de se rendre seul à l'autel, vêtu d'un splendide robe de mariée tout ce qu'il y a de plus traditionnel. Le clip se termine sur une image forte du visage de Lil Nas X, larmoyant et criant "C'est ce que je veux putain" !

