Liam Payne : Un duo et un clip avec Jonas Blue, en préparation

Liam Payne, ex membre des One Direction, aurait été aperçu dans les rues de New York, particulièrement à Central Park en compagnie de Jonas Blue et Lennon Stella. Non pour une petite ballade entre copains mais pour la réalisation d'un clip. Eh oui, on doute qu'il se mette en scène, chantant et dansant au beau milieu de Central Park juste pour le fun. Quoique... D'autant plus que l'interprète de Strip That Down et de For You (feat Rita Ora) -BO de 50 nuances plus sombres, a posté sur son Instagram une story confirmant un nouveau clip à venir. Liam Payne ne chôme donc pas. Après sa collaboration caliente avec Balvin, celle avec French Montana sur First Time, voilà qu'il s'allie à Jonas Blue. Les collaborations s’enchaînent et le succès aussi !

???? @LiamPayne @JonasBlue and @lennonstella on the set of their Music Video in NYC - 21/8 via katienovamakeup IG story pic.twitter.com/TgjnTWd4KQ — The Daily Payne (@realdailypayne) 21 août 2018

Pour tous les fans de Liam, rappelons que l'EP First Time sortira demain !