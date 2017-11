Liam Payne tease le clip de Bedroom Floor avec Bella Thorne

Quoi de mieux pour démarrer le mois en beauté que de prendre des nouvelles de Liam Payne ? Après le succès mondial de son premier single "Strip That Down", l'ex-membre des One Direction est prêt à passer à la vitesse supérieur avec "Bedroom Floor", un nouveau titre co-écrit par Charlie Puth qui aurait d'ailleurs dû être le premier extrait en solo de Liam Payne. Sur ce titre R&B sensuel, l'artiste raconte comment une relation amoureuse est parfois difficile à terminer. Chez Virgin Radio on valide "Bedroom Floor" depuis sa sortie, mais le titre pourrait désormais bientôt grimper en haut des charts grâce à l'arrivée de son clip officiel !

Behind the scenes... #BedroomFloor Une publication partagée par Liam Payne (@liampayne) le 1 Nov. 2017 à 5h00 PDT

Comme Liam Payne vient de l'annoncer en même temps qu'il teasait les premières images, le clip officiel de "Bedroom Floor" sera disponible le 6 novembre 2017. Et les fans auront l'occasion d'y retrouver Bella Thorne dans le rôle principal ! "Le concept pour le clip est que je parle au nom de Bella. Donc je suis ses pensées et ce qu'elle pense à propos de ce mec avec qui elle a une relation, mais qui est un peu brisée. Mais c'est vraiment cool. J'adore le fait que ça valorise le côté féminin car ce n'est pas souvent que vous pouvez voir ça de cet angle", déclare Liam Payne au sujet du clip de "Bedroom Floor". On sera là le 6 novembre pour voir le résultat ! En attendant, découvrez quel record il partage avec Zayn et Niall Horan.