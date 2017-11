Liam Payne reprend "What About Us" de P!nk

Le nom de One Direction n’a jamais sonné aussi ironique tant les membres du célèbre boys band ont désormais pris des chemins différents. Tous tentent de tracer leur route en solo en construisant l’univers musical qui leur correspond et il faut bien avouer que pour l’instant, le break réussi plutôt bien à chacun d’entre eux. Grand fan de musiques urbaines, Liam Payne a sans surprise choisi de lorgner du côté du rap américain et du RnB. Il s’est entouré du rappeur Quavo pour enregistrer le titre « Strip That Down », très vite devenu un énorme tube aux Etats-Unis. Mais le chanteur n’a pas pour autant oublié son amour pour la pop. Vendredi soir, Liam Payne était l’invité de la première émission Sounds Like Friday Night, le nouveau show de la BBC1 présenté par Greg James. Devant une petite poignée de fans, il a délivré une sublime reprise du single de P!nk « What About Us ».

Portée par quelques cordes et un clavier, cette version très épurée met particulièrement en valeur sa voix puissante et a conquis tout l’auditoire. Aurions-nous l’occasion d’entendre quelques ballades sur le nouvel album de Liam Payne ? Pour l’heure, ça ne semble pas vraiment au programme. Le chanteur britannique a partagé son nouveau single « Bedroom Floor », un hymne électro-RnB très sensuel, dont le texte a été co-écrit par Charlie Puth. Le clip sera d’ailleurs dévoilé demain et met en scène l’actrice Bella Thorne. Le premier album solo de Liam Payne est quant à lui prévu pour début 2018.