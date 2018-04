Liam Payne : Familiar ft. J Balvin, le single dévoilé 

Tout va bien pour Liam Payne ! Son duo avec Rita Ora (For You) écrit spécialement pour la bande origonale de 50 Shades Freed cartonne sur les ondes et conserve sa place dans les charts. Celui qui a lancé sa carrière solo avec Strip That Down continue lentement mais sûrement son petit bout chemin (rappelons que l'on attend son premier album avec impatience). La bonne nouvelle, c'est qu'il vient de dévoiler un nouveau single, Familiar. Et pour l'occasion, il s'est allié à J Balvin.

Liam Payne confirme qu'il a trouvé son style musical mais surtout, qu'il ne marche pas sur les plate-bandes de ses camarades Harry Styles et Niall Horan qui, respectivement, s'illustrent dans le rock et dans la pop folk. La petite nouveauté avec Familiar, c'est qu'il y a quelques lignes d'espagnol (ça nous changera de Despacito !). Un son R'n'B, un peu de musique latine... tous les ingrédients sont réunis pour faire un tube de l'été !