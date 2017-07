Ce 14 juillet sera définitivement gravé dans la mémoire de tous les fans de Liam Payne ! Ces derniers jours, Virgin Radio vous faisait gagner vos séjours, vos places et votre rencontre avec le chanteur britannique à l'occasion de sa première performance en solo à Paris. Et il ne viendra pas seul sur la scène du Pan Piper ! En plus d'avoir choisi Virgin Radio pour sa première date parisienne, l'artiste sera accompagné de Marina Kaye, Aslove et Kev pendant ce show exceptionnel. Ça c'est quand même extra ! Et nous avons une autre bonne nouvelle pour vous... Vous n'avez pas remporté votre précieux sésame lors du jeux concours ou vous n'habitez pas à Paris ? Pas d'inquiétude à avoir puisque vous pourrez bien sûr suivre l'intégralité du showcase privé depuis nos réseaux sociaux : Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat (@virginradio.fr) ! Ainsi vous pourrez à la fois assister au concert et à sa rencontre avec quelques fans chanceux dans la salle.

Pour ceux qui auraient besoin d'une piqûre de rappel (honte à vous !), Liam Payne a démarré sa carrière au sein du boys band anglais One Direction, révélé dans le télé-crochet X Factor UK. Depuis le départ de Zayn et la pause prise par les quatre membres restants en janvier 2016, chacun d'entre eux a essayé de lancer sa carrière solo avec plus ou moins de succès. Chez Virgin Radio, on soutient évidemment Liam Payne qui - après son premier single "Strip That Down" - pourrait détenir l'un des tubes de l'été avec le récent "Get Low" en collaboration avec Zedd ! Ne manquez surtout pas sa venue exceptionnelle en France le 14 juillet qui se passe bien sûr chez nous !