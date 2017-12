Liam Payne impressionne sur Bedroom Floor en version acoustique

La meilleure prestation de la semaine ? Si son ancien camarade Louis Tomlinson vient de dévoiler le clip de "Miss You", tout baigne également dans la carrière solo de Liam Payne. Depuis la pause des One Direction, le chanteur britannique a eu la preuve qu'il était aimé du public en sortant son premier single (et premier tube) : "Strip That Down". Après une rapide collaboration avec Zedd sur "Get Low", l'artiste a décidé de passer à la vitesse supérieure en dévoilant un nouvel extrait de son album à venir : "Bedroom Floor". Et c'est une version acoustique sublime que Liam Payne offre à tous ses fans, tout de suite !

Si l'on entend l'empreinte de Charlie Puth qui a co-écrit le tube, Liam Payne s'est complètement approprié "Bedroom Floor" et il prouve que sa voix live est aussi impressionnante qu'en studio. On adore la nouvelle tournure que prend le titre avec cette version acoustique, réarrangée pour l'occasion. Une nouvelle raison de fondre pour Liam Payne ! En attendant qu'il présente son premier album en solo, on se refait le clip très sensuel de "Bedroom Floor" avec Bella Thorne.