Liam Payne : Get Low, son tube de l'été avec Zedd dévoilé ! 

Liam Payne se produira pour la première fois en solo et en live à Paris avec Virgin Radio le 14 juillet prochain. La bonne nouvelle c'est qu'on devrait y entendre sa toute dernière chanson, Get Low. C’est avec le DJ et producteur Zedd que l'ex One Direction signe cette petite bombe. L'orfèvre de Stay et I Want You To Know pourrait bien signer avec Get Low et ses rythmes tropicaux, l'un des tubes de l'été 2017. Quant à Liam Payne il confirme son envie de faire danser ses fans après tant d'années passées à faire crier les fan girls des 1D ! On vous laisse écouter

Au sujet de Get Low, Zedd a déclaré dans une interview à Beat 1 "Je suis super excité par cette chanson, c'est la définition de la chanson de l'été pour moi". Le producteur a également précisé que pour lui "C'est l'équilibre parfait entre où [Liam] se dirige en solo et où je vais avec ma propre musique. C'est pile entre les deux, sans Liam je n'aurais pas pu finir cette chanson." Après Strip That Down, son premier single solo, Liam Payne confirme cet élan vers une pop urbaine très dansante. On adore et on vous attend pour sa performance lors du show privé Virgin Radio, aux côté de Marina Kaye, Kev et Aslove, le 14 juillet prochain !