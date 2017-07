Vous cherchez encore votre tube de l'été ? N'en dites pas plus, Zedd l'a trouvé. Le DJ surdoué qui a déjà travaillé avec Selena Gomez ou encore Alessia Cara a choisi Liam Payne pour son nouveau single, Get Low. Sorti peu avant la venue du chanteur britannique en France (pour un concert signé Virgin Radio, rappelons-le), le titre fait sensation. Mais évidemment, il ne pouvait pas se passer d'un clip. Et la bonne nouvelle c'est qu'il est là, prêt à rythmer votre été.

"C'était tellement génial de travailler avec Liam Payne ces derniers mois pour Get Low", explique Zedd. "Je pense que c'est l'une des chansons les plus catchy que j'ai jamais écrites. C'est la soundtrack de mon été" - Et bien sûr, il n'est pas le seul. Eté oblige, les deux artistes ont choisi de nous faire voyage un peu. Au programme, des décors paradisiaques, des voitures de course et des concerts enflammés. Bref, voir à quoi ressemble une tournée de Zedd nous donne clairement envie d'aller le se déchainer à ses sets et de prendre quelques vacances au passage. Pour l'heure, on se contentera simplement de la vidéo (mais c'est déjà très bien).