Liam Payne : First Time, le clip dévoilé ! 

Liam Payne dévoilait le mois dernier son premier EP, First Time. L'ex membre des One Direction se distingue ainsi de ses petits camarades Niall, Harry, Louis et Zayn qui ont choisi, eux, de sortir directement un album. Composé de 4 titres, l'EP fait son effet et s'avère plutôt efficace. Mais n'ayez crainte, l'album est bien en préparation, quoique retardé.

Aujourd'hui, Liam Payne nous propose un clip au cœur de la nuit pour son morceau First Time. Douce ballade aux accents R'n'B... Sa collaboration avec French Montana fait de ce morceau une véritable pépite. Qui l'aurait attendu sur ce format ? Une belle surprise. Liam Payne prouve qu'il est talentueux et semble être dans son élément. Les sonorités urbaines sont bien loin de celles des One Direction et on doit dire, qu'on est conquis ! Allez, comme on est gentil on vous propose de regarder le clip immédiatement, ci-dessous.