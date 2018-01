Patience, Fifty Shade Freed -dernier volet de la saga signée E.L James- sortira d'ici quelques semaines. Mais avant de retrouver le couple le plus hot de l'histoire, il faut se pencher sur sa bande originale qui, avouons-le, n'a jamais déçu. On se souvient notamment de The Weeknd ou encore de Beyoncé (avec une version aussi sensuelle que poignante de Crazy In Love). L'an passé, Taylor Swift et Zayn Malik ont mis le monde à genoux avec I Don't Wanna Live Forever (qui d'ailleurs a été nommé aux Grammy Awards). Pour cet ultime chapitre, la production s'est adressée à Liam Payne et Rita Ora (qui tient d'ailleurs un rôle dans la saga). Et on ne va pas se mentir, on attendait beaucoup de cette collaboration.

Liam Payne poursuit tranquillement mais sûrement son parcours solo et si vous avez aimé ses premiers singles, alors For You devrait tout autant vous séduire. Ce morceau-là est beaucoup plus "clair" (en même temps, il fallait s'y attendre...!), beaucoup plus lumineux que ceux qui ont pu figurer sur les soundtrack précédentes. Traduction, Ana et Christian en ont enfin terminé avec les heures sombres. Avant de retrouver les deux héros au cinéma en février prochain, on vous conseille d'écouter For You en boucle. Promis, ça passera plus vite.