Liam Payne et Charlie Puth ont fait un combat de voix pendant l'enregistrement de Bedroom Floor

Après Zayn, Harry Styles et Niall Horan, il semblerait que ça soit au tour de Liam Payne de sortir son premier album en solo. Le succès de son premier single "Strip That Down" a prouvé que le jeune chanteur britannique pouvait percer sans ses camarades, et on espère que ça sera la même chose avec son nouveau titre "Bedroom Floor" co-écrit par Charlie Puth. Justement à ce sujet, Liam Payne a révélé comment c'était de travailler avec Charlie en studio à Los Angeles. Durant leur rencontre, les deux artistes se sont affrontés dans une "battle" de voix pour savoir qui avait le falsetto le plus puissant comme il l'explique en interview pour Billboard (ci-dessous).

Quand Charlie Puth a chanté "Bedroom Floor" pour la première fois à Liam Payne, l'ex-1D admet qu'il a trouvé que la chanson utilisait une voix très haute. Tellement haute que Charlie a suggéré de baisser la tonalité pour que Liam Payne puisse la chanter. Sauf qu'il a pris ça pour un défi et s'en est suivi un combat de voix entre Charlie et Liam dans le studio, pour savoir qui pouvait chanter le plus haut possible ! On aurait bien aimé y être pour les voir se battre... Pour le plaisir, on se remate le clip de "Bedroom Floor" avec Bella Thorne.