Liam Payne : First Time, un nouveau single pour préparer la sortie de son EP

Liam Payne n'a pas chômé. Pendant que ses copains de One Direction ont eu le temps de sortir des albums, de faire des tournées mondiales et même de prendre place dans quelques concours tels que Britain's Got Talent, Liam Payne, lui, nous a livré pas moins de cinq single efficaces : le mythique Strip That Down suivi de Bedroom Floor pour ensuite enchaîner avec Get Low (ft. Zeed), For You (ft. Rita Ora) et finalement Familiar. Mais malgré tous ces succès, aucun album à l'horizon. Enfin, si. Mais avec une rupture entre temps, le britannique s'est dit qu'il serait peut-être judicieux de s'inspirer de cette expérience. Résultat, on éfface tout et on recommence. Et nous, on a toujours pas d'album à écouter. La bonne nouvelle, c'est que Liam Payne nous prépare un EP et qu'en plus, il est prêt à le teaser.

Le 24 août prochain, il sortira donc First Time - un nouveau single. Pour celui-ci, il a choisi de collaborer avec French Montana, rien que ça. First Time devra donc tâter le terrain avant la sortie de cet EP tant attendu par les fans qui, connaissant Liam Payne, devrait s'inscrire dans le genre R'n'B. Il faudra (encore) être patient avant de l'avoir entre les mains mais vous savez ce qu'on dit, il faut savoir se contenter de ce que l'on a !