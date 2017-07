Liam Payne en show privé avec Virgin Radio, retour sur la soirée événement ! (live report)

C’était un événement exceptionnel auquel vous conviait Virgin Radio hier soir, puisque la superstar Liam Payne était avec nous ! Comme ses bandmates de One Direction, le chanteur profite du hiatus de son groupe pour tenter l’aventure en solitaire. Bien loin de l’univers pop-rock de Harry Styles et des chansons folk de Niall Horan, Liam Payne lui, semble s’aiguiller vers un son plus urbain. Et pour sa première visite promotionnelle en France, il vous donnait rendez-vous pour un show privé Virgin Radio ! Dans l’ambiance intimiste du Pan Piper à Paris, nous avions réuni un line-up de haut vol : à ses côtés, la chanteuse Marina Kaye mais aussi Kev, Mathieu Canaby et Aslove. C’est d’ailleurs ce dernier qui s’est chargé de chauffer le public en début de soirée. Originaire de l’Est de la France, ce producteur nous a récemment tapé dans l’œil avec son titre « Put Your Records On », une petite pépite tropical house qui sent bon l’été. En balançant d’emblée ses remix de « Shape of You » d’Ed Sheeran ou « Bon Appétit » de Katy Perry, Aslove n’a eu aucun mal à faire danser toute la salle !

Place ensuite à l’artiste suédois Kevin, membre du collectif de producteurs KEV. Déjà auteur d’un premier EP nommé Chapter X, le groupe fait actuellement un carton en Suède grâce à son single « Moments ». Ce titre electro-pop a récemment été réécrit en partie dans la langue de Molière et réenregistré avec le chanteur français Mathieu Canaby. C’est donc tout naturellement que le jeune homme, découvert en 2014 dans l’émission Rising Star, a rejoint Kev sur scène pour interpréter le morceau en duo. S’installant ensuite au piano, Mathieu Canaby nous a présenté son univers résolument pop et a interprété son dernier titre « Miss California ». Après une courte interview, il a ensuite laissé sa place à la chanteuse Marina Kaye et sa voix d’or. La jeune femme, professionnelle jusqu’au bout des ongles, a offert trois titres de son répertoire (« Dancing With the Devil », « Homeless » et son nouveau single « On My Own ») ainsi qu’une reprise du tube de Rihanna « Umbrella ». Et une fois de plus, on est restés scotchés devant sa puissance vocale. Chaleureusement applaudie, Marina Kaye a ensuite répondu aux questions de Pierre-Alex. Elle a notamment annoncé que son nouvel album serait disponible au mois d’octobre et contiendrait un featuring surprise…

C’est lorsque Marina Kaye a disparu sous les acclamations du public que la tension est montée d’un cran. Celui que tout le monde attendait ce soir-là préparait enfin son entrée et forcément, l’excitation était clairement palpable. A peine le temps de faire de la place que Liam Payne a débarqué sur scène sous les hurlements d’un parterre de fans survolés. Entouré de six danseurs (qui ont tous réussi à tenir sur la minuscule scène du Pan Piper, respect !) le chanteur anglais s’est lancé dans une prestation folle de « Strip That Down », son nouveau single dont le texte est signé Ed Sheeran. Prenant les paroles au pied de la lettre, Liam Payne s’est débarrassé de sa veste en moins de temps qu’il n’en faut pour le dire et s’est retrouvé torse nu, tous tatouages et abdos dehors. Ce qui, a priori, n’était pas pour déplaire à l’auditoire.

Interviewé par Pierre-Alex juste après sa prestation, l'artiste de 23 ans a révélé que la sortie de son nouvel album ne devrait plus tarder et – gros scoop – qu’il contiendrait une collaboration avec Charlie Puth ! Pour l’heure, le chanteur travaille sur les dernières retouches et a récemment dévoilé le titre « Get Low », en featuring avec Zedd. Récemment devenu papa, Liam a aussi avoué que la naissance de son fils resterait pour lui l’un des moments les plus incroyables de sa vie. Enfin, il a affirmé que même s’il appréciait énormément l’expérience en solo, il serait ravi de retrouver ses complices de One Direction quand le moment sera venu. Chez Virgin Radio, nous sommes fiers d’avoir accueilli Liam Payne lors de son premier passage en France et nous ne manquerons pas de suivre de près la suite. En attendant, on vous remercie pour votre enthousiasme tout au long de cette très belle soirée !