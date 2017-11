Liam Payne confie avoir eu "des moments difficiles" au sein de One Direction

S'il y a bien une chose que les quatre membres de One Direction n'ont jamais remis en question, c'est bien le plaisir qu'ils ont eu à faire partie de cette extraordinaire aventure. Tournées à travers le monde, récompenses par dizaines, records à n'en plus finir... En quelques années seulement, le groupe a réalisé ses rêves les plus fous. Mais à 20 ans, pas toujours facile de gérer un succès aussi fulgurant. En 2015, One Direction a connu une période intense et compliquée (Zayn Malik ayant quitté le groupe en pleine tournée) et avait enchaîné avec plus de 80 concerts à travers le monde en l'espace de quelques mois. Récemment interviewé par The Sun, Liam Payne a confié que les derniers mois avaient été particulièrement difficiles et qu'il avait connu une grosse baisse de moral, notamment après s'être séparé de sa copine de l'époque. "Pour être vraiment honnête, je n'aurais même pas dû être autorisé à faire autant de concerts. Sortir, afficher ce sourire heureux sur mon visage, chanter ces chansons, honnêtement parfois, j'avais l'impression d'enfiler un costume, et sous le costume personne ne sait vraiment ce qu'il se passe à l'intérieur."

Le chanteur a d'ailleurs révélé que l'annulation d'un concert à Belfast en octobre 2015 (où il avait été annoncé "malade") était liée à cette période de déprime. "Ce jour-là, je me suis complètement laissé aller. Ce n'était pas une bonne période. Et malheureusement je traversais des moments difficiles et j'ai un peu trop déconné. Il se passait tellement de choses, je pense juste qu'on ne se posait pas assez pour célébrer les trucs géniaux qui nous arrivaient et c'est ce qui nous a desservi à la fin. C'était genre 'Oh vous venez juste de gagner 3 EMAs mais montez tout de suite dans l'avion, on s'envole pour la prochaine destination.'" Le break était donc plus que nécessaire et a permis à chacun des membres de One Direction de construire son propre univers musical. "Même si les fans ne sont pas ravis, on en avait besoin. On avait besoin de passer un peu de temps loin les uns des autres. On a besoin de retrouver la passion, pour ne pas que ça devienne un simple job." Liam Payne a récemment dévoilé son nouveau single "Bedroom Floor" et publiera son premier album solo début 2018.