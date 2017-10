Liam Payne : Bedroom Floor, son nouveau single arrive bientôt

Le chanteur britannique continue son chemin en solo ! Après avoir sorti le tube "Strip That Down" qui a réussi l'exploit d'intégrer le top 10 du Billboard Hot 100, Liam Payne avait surpris ses fans à Londres dans le clip de "Get Low" qu'il partage avec Zedd. Et forcément, l'ex-membre des One Direction ne compte pas s'arrêter là ! En attendant l'arrivée de son premier album solo, Liam Payne vient de confirmer la sortie d'un nouveau single pour ce vendredi 20 octobre 2017 : "Bedroom Floor". Même si c'est que 5 secondes, on vous propose de découvrir un extrait de ce titre tout de suite !

My new single BEDROOM FLOOR coming THIS FRIDAY! Click the link in my bio to pre-save now ???????? Une publication partagée par Liam Payne (@liampayne) le 16 Oct. 2017 à 9h03 PDT

Oui on l'avoue... Difficile de se faire une idée de ce que nous réserve "Bedroom Floor" avec le bref extrait publié dans le teaser ci-dessus par Liam Payne. À quoi s'attendre pour ce nouveau single ? On sait déjà que c'est Charlie Puth qui a co-écrit le morceau avec l'artiste et c'est plutôt une très bonne nouvelle. Chez Virgin Radio, on adore ces deux chanteurs ! Pour le meilleur, "Bedroom Floor" devrait être un nouveau tube à ajouter à la discographie de Liam Payne. En plus de ça, d'après ce qu'on voit sur la pochette, le single inédit devrait être comme son interprète : très sexy ! Vivement vendredi.